СК возбудил дело по факту гибели людей при пожаре в Красноярском крае

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек, в том числе двух детей, при пожаре в селе Таскино в Красноярском крае. Об этом сообщили в краевом управлении СК.
СК возбудил дело по факту гибели людей при пожаре в Красноярском крае
  • РИА Новости

«По предварительной версии следствия, 23 марта 2019 года в селе Таскино около 16 часов в доме, где проживала семья с тремя детьми, 10-летний ребёнок растапливал печь при помощи бензина, в результате чего возник пожар», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что родители в это время спали.

«С ними находились двое детей в возрасте 1 год и 9 лет, все четверо погибли в огне», — уточнили в СК.

Ранее стало известно, что при пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека.

29 января URA.RU писало, что в Курганской области организовали проверку из-за двух пожаров, в которых погибли дети.

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