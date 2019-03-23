СК возбудил дело по факту гибели людей при пожаре в Красноярском крае
- РИА Новости
«По предварительной версии следствия, 23 марта 2019 года в селе Таскино около 16 часов в доме, где проживала семья с тремя детьми, 10-летний ребёнок растапливал печь при помощи бензина, в результате чего возник пожар», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что родители в это время спали.
«С ними находились двое детей в возрасте 1 год и 9 лет, все четверо погибли в огне», — уточнили в СК.
Ранее стало известно, что при пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека.
29 января URA.RU писало, что в Курганской области организовали проверку из-за двух пожаров, в которых погибли дети.