В Приморье в результате пожара погибли четыре человека

В Приморском крае в селе Вольно-Надеждинское в результате пожара в многоквартирном доме погибли четыре человека, ещё порядка 40 человек были эвакуированы сотрудниками МЧС.

Как информирует ГУ МЧС по региону, пожар произошёл на первом этаже трёхэтажного кирпичного дома. Дым от пожара распространялся по подъезду, отрезав пути выхода для жильцов соседних квартир.

«В горящих квартирах были обнаружены тела четырёх человек без признаков жизни, которые немедленно были переданы врачам скорой медицинской помощи», — сообщили в спасательном ведомстве.

Отмечается, что с верхних этажей дома были эвакуированы 30 человек. Для спасения ещё восьмерых пришлось использовать комплекты защиты органов дыхания.

В январе URA.RU передавало, что в Курганской области будет организована проверка из-за двух пожаров, в результате которых погибли дети.