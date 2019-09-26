В России запретят курить и готовить шашлык на балконах

Правительство России утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, которое инициировало изменения.

Таким образом, пояснили в ведомстве, россияне не смогут жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и курить.

Уточняется, что запрет не касается специальных мест для курения.

Кроме того, вводятся новые требования к обеспечению пожарной безопасности ряда учреждений. Так, кинотеатры перед сеансами начнут информировать зрителей о действиях в случае пожара, а палаты для детей и тяжелобольных в больницах будут размещаться преимущественно на первых этажах.

Правила вступят в силу с 1 октября.

Ранее Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе. В частности, в программе есть предложения по штрафам и системе поощрений.