В России запретят курить и готовить шашлык на балконах
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Таким образом, пояснили в ведомстве, россияне не смогут жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и курить.
Уточняется, что запрет не касается специальных мест для курения.
Кроме того, вводятся новые требования к обеспечению пожарной безопасности ряда учреждений. Так, кинотеатры перед сеансами начнут информировать зрителей о действиях в случае пожара, а палаты для детей и тяжелобольных в больницах будут размещаться преимущественно на первых этажах.
Правила вступят в силу с 1 октября.
Ранее Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе. В частности, в программе есть предложения по штрафам и системе поощрений.