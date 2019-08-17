Минздрав России предложил способы борьбы с курением на работе

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Министерство здравоохранения России предложило способы борьбы с курением на работе. Предложения содержатся в программе «Укрепление общественного здоровья».
Минздрав России предложил способы борьбы с курением на работе
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

В частности, в программе есть рекомендации по борьбе с курением сотрудников с помощью штрафов и системы поощрений.

«Количественная оценка трудопотерь и материальных издержек, связанных с курением сотрудников, поможет работодателю разработать инструмент сокращения потребления табака среди сотрудников путём применения экономических мер в виде поощрений и/или штрафных санкций», — указывается в документе.

В ведомстве также предложили размещать в местах общего пользования тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений. Авторы программы полагают, что данные меры смогут заменить перекуры, а также будут способствовать разрядке во время работы.

Ранее в Минздраве поддержали запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах. Как указали в ведомстве, «в кальянных обнаружен повышенный уровень мелкодисперсных взвешенных частиц, способных осаждаться в дыхательных путях и лёгких».

В марте интернет-издание «Сусанин» передавало со ссылкой на председателя республиканского Госсовета Алексея Прасолова, что в Удмуртии предложили запретить курить кальяны в общественных местах.

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