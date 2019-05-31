В Минздраве поддержали запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах

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Министерство здравоохранения России поддерживает идею запретить курение кальянов в местах общественного питания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минздрав России поддерживает меры, направленные на сокращение потребление любой табачной продукции. Потребление кальянов не является исключением», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве рассказали, что «в кальянных обнаружен повышенный уровень мелкодисперсных взвешенных частиц, способных осаждаться в дыхательных путях и лёгких, пребывание в кальянных может быть опасно для здоровья посетителей, в том числе пассивных курильщиков».

Ранее стало известно, что Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в местах общественного питания, эту тему планируется обсудить на совещании 31 мая.

В марте интернет-издание «Сусанин» передавало со ссылкой на председателя республиканского Госсовета Алексея Прасолова, что в Удмуртии предложили запретить курить кальяны в общественных местах.

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