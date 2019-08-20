«Ограничение прав недопустимо»: Минтруд выступил против введения штрафов за курение работников

Курение не должно учитываться при формировании зарплаты сотрудника, поскольку это противоречит действующему законодательству. Об этом заявили в Министерстве труда РФ, комментируя предложение Минздрава ввести систему штрафов и поощрений для курящих работников. В ведомстве отметили, что ТК позволяет работодателю обеспечить трудовую дисциплину так, чтобы перерывы на перекур не сказывались на рабочем процессе. Эксперты считают, что курение сотрудников действительно наносит серьёзный экономический вред компаниям. Однако более эффективными в борьбе с вредной привычкой были бы поощрительные меры.

Курение сотрудников не может рассматриваться в качестве фактора, влияющего на формирование их заработной платы, заявили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ. Там отметили, что такой подход можно расценивать как дискриминацию в трудовой сфере, которая запрещена законом.

«Согласно Трудовому кодексу, ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, недопустимо… Таким образом, курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы», — цитирует ТАСС заявление министерства.

Отмечается, что Трудовой кодекс предоставляет работодателю все инструменты по обеспечению трудовой дисциплины таким образом, чтобы перерывы на перекур не сказывались на рабочем процессе.

«Также кодекс предусматривает для работодателей возможность по соглашению с работником устанавливать гибкие режимы рабочего времени; создавать условия для здорового образа жизни работников», — добавили в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве отметили, что поддерживают работу, направленную на укрепление здоровья общества, в том числе по отказу от курения. Комментарий Минтруда последовал в качестве реакции на один из пунктов опубликованной на прошлой неделе программы Минздрава «Укрепление общественного здоровья».

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В ней среди прочих рекомендаций в разделе о профилактике курения работодателям предлагалось ввести систему штрафов и поощрений в отношении курящих сотрудников.

Для реализации такой практики предполагалось оценить экономические убытки, которые предприятие несёт из-за потребления сотрудниками табака, и на основе этого разработать гибкую систему санкций и поощрений.

Помимо этого, Минздрав предлагает внедрять на предприятиях ещё целый ряд мер, направленных на борьбу с курением. Например, оборудовать рядом с рабочим пространством места для физических упражнений и поставить тарелки с яблоками, что может стать для работников альтернативой перекурам. Другая мера заключается в организации между сотрудниками конкурсов и соревнований, объединённых тематикой здорового образа жизни.

В любом случае пока что эти предложения носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению, пояснил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

«Внедрять или не внедрять те или иные практики — это вопрос, который должен решаться работодателями самостоятельно. Здесь не может быть речи о какой-то директивности», — отметил чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Reuters

Серьёзная проблема

Комментируя последние сообщения насчёт курения, руководитель проекта «Трезвая Россия» и член Общественной палаты Султан Хамзаев в беседе с RT выразил мнение, что употребление табака действительно наносит значительный ущерб экономике.

«Мы посчитали, что среднестатистический курильщик в день недорабатывает от трёх до четырёх часов. То есть сам процесс курения отнимает примерно столько рабочего времени. Дойти до места, постоять покурить, вернуться обратно — всем этим человек занимается в рабочее время. Это, конечно же, негативно сказывается на его показателях и показателях его учреждения», — рассказал Хамзаев.

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По словам эксперта, такая ситуация несправедлива и по отношению к некурящим людям, которые получают такую же зарплату, хотя проводят больше времени на рабочем месте. Собеседник RT также выразил мнение, что многие курильщики работают хуже, чем те, кто отказывается от этой привычки.

«Курильщик в дальней перспективе менее эффективен в работе. У него всегда плохое настроение, проблемы со здоровьем и так далее. Поэтому поддерживаем инициативу Минздрава», — заключил Хамзаев.

Упор на поощрения

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с RT отметил, что ввести предлагаемую Минздравом систему штрафов не получится, не договорившись об этом предварительно с работником. Поэтому, по его словам, эффективнее поощрять сотрудников.

«Прежде всего воспользовался бы мотивационными способами. Потому что, конечно, штрафные санкции вряд ли можно ввести в силу того, что для этого нужно сделать специальные исключения из коллективного договора, чтобы воспользоваться такого рода санкциями», — отметил сенатор.

Он также напомнил, что в советское время дополнительные дни к отпуску получали люди, которые не брали больничный, регулярно занимались спортом и заботились о своём здоровье.