Минтруд прокомментировал данные об уровне бедности в России
- РИА Новости
Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата сообщал, что в России 26% детей живут в семьях, чьи доходы оказались ниже прожиточного минимума.
«В статистическом мониторинге Росстата представлены данные за 2017 год», — сказали РИА Новости в Минтруде.
Как уточнили в ведомстве, с 2018 года объём мер поддержки, предоставляемых семьям с детьми, вырос.
Ранее российский премьер Дмитрий Медведев предложил повысить пособие по уходу за детьми в возрасте от полутора до трёх лет до уровня прожиточного минимума ребёнка в регионе по принципу адресности.