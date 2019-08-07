Минтруд прокомментировал данные об уровне бедности в России

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В Министерстве труда прокомментировали публикации о том, что четверть детей в России живут за чертой бедности.
Минтруд прокомментировал данные об уровне бедности в России
  • РИА Новости

Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата сообщал, что в России 26% детей живут в семьях, чьи доходы оказались ниже прожиточного минимума.

«В статистическом мониторинге Росстата представлены данные за 2017 год», — сказали РИА Новости в Минтруде.

Как уточнили в ведомстве, с 2018 года объём мер поддержки, предоставляемых семьям с детьми, вырос.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев предложил повысить пособие по уходу за детьми в возрасте от полутора до трёх лет до уровня прожиточного минимума ребёнка в регионе по принципу адресности.

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