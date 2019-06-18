Медведев предложил повысить пособие по уходу за ребёнком по принципу адресности

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособие по уходу за детьми в возрасте от 1,5 до трёх лет до уровня прожиточного минимума ребёнка в регионе по принципу адресности.
Медведев предложил повысить пособие по уходу за ребёнком по принципу адресности
  • РИА Новости

«Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребёнка от 1,5 до трёх лет установить в размере прожиточного минимума ребёнка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня», — приводит ТАСС слова Медведева.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что за чертой бедности в России находятся 12,5 млн человек. При этом он добавил, что предложения по борьбе с бедностью уже подготовлены. По словам Кудрина, в их числе — идея материнского капитала и пособия на первого ребёнка в семье.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает эмоциональными предположения о возможности социального взрыва в России из-за падения уровня жизни. 

Также progorod43.ru сообщал, что в Кировской области предложили увеличить пособия и вознаграждения родителям приёмных детей.

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