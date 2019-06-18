Кудрин прокомментировал ситуацию с бедностью в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин ответил на вопрос о возможности «социального взрыва» в России, подчеркнув, что за чертой бедности находятся 12,5 миллиона человек. По его словам, предложения по борьбе с бедностью уже подготовлены.

«Мы подготовили предложения, которые на 30—40% сразу бы уменьшили количество таких бедных в семьях», — рассказал Кудрин программе «Познер» на Первом канале. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Кудрина, среди предложений была идея материнского капитала и пособия на первого ребёнка в семье.

Глава Счётной палаты отметил, что выделенная на выплаты сумма посильна для бюджета.

Ранее Кудрин оценил вероятность наступления экономического кризиса в России.