Кудрин прокомментировал ситуацию с бедностью в России
«Мы подготовили предложения, которые на 30—40% сразу бы уменьшили количество таких бедных в семьях», — рассказал Кудрин программе «Познер» на Первом канале. Его слова приводит РИА Новости.
По словам Кудрина, среди предложений была идея материнского капитала и пособия на первого ребёнка в семье.
Глава Счётной палаты отметил, что выделенная на выплаты сумма посильна для бюджета.
Ранее Кудрин оценил вероятность наступления экономического кризиса в России.