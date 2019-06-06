Кудрин оценил вероятность экономического кризиса в России

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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин оценил вероятность наступления экономического кризиса в России.
Кудрин оценил вероятность экономического кризиса в России
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Я экономического кризиса всё-таки не жду. Обсуждается возможность, что в каком-то квартале экономический рост станет меньше нуля, то есть войдёт на один или два квартала в рецессию, но я предполагаю, что, скорее всего, не будет такого, хотя риски есть. Но мой прогноз, что, скорее всего, мы будем в положительной зоне», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Ранее Кудрин оценил потенциал роста экономики России в ближайшие годы.

6 июня газета «Известия» со ссылкой на «Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы» аудиторско-консалтинговой компании EY написала, что Россия вошла в топ-10 государств, которые лидируют по числу проектов прямых зарубежных инвестиций в Европе.

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