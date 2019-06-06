Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

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Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы» аудиторско-консалтинговой компании EY.

Как отмечается, по итогам 2018 года Россия заняла в рейтинге девятое место, а зарубежные инвесторы вложили средства в 211 российских проектов.

Больше всего прямых инвестиций проекты в России получили от американских компаний, а также компаний из ФРГ, Китая и Франции.

Лидером стал агропродовольственный сектор (32 проекта), затем идёт производство машин и оборудования (29 проектов), химических продуктов (19 проектов), пластика (21 проект).

Издание отмечает, что самыми популярными регионами для ПИИ в 2018 году остаются Москва и Подмосковье с 61 инвестиционным проектом, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (25 проектов).

Третье место досталось Приморскому краю — 14 проектов.

В середине апреля стало известно, что объём инвестиций немецкого бизнеса в Россию в 2018 году превысил €3 млрд, что является максимумом с 2008 года.

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