Объём инвестиций из ФРГ в Россию достиг максимума за 10 лет

Российско-германская внешнеторговая палата сообщила, что объём инвестиций немецкого бизнеса в российскую экономику в 2018 году превысил €3 млрд, что является максимумом с 2008 года.

Об этом информирует пресс-служба внешнеторговой палаты со ссылкой на статистические данные Бундесбанка.

«Бундесбанк подвёл статистические результаты 2018 года и скорректировал оценку чистых прямых германских инвестиций в Россию более чем на €1 млрд», — указано в сообщении.

Отмечается, что в результате этот показатель составил €3,2 млрд.

В пресс-службе организации добавили, что объём инвестиций немецких компаний в экономику России, «несмотря на западные санкции и российские контрсанкции», оказался «рекордным за всё время с финансового кризиса 2008 года».

В феврале министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Германия не заинтересована в санкциях против России.