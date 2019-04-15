Объём инвестиций из ФРГ в Россию достиг максимума за 10 лет

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Российско-германская внешнеторговая палата сообщила, что объём инвестиций немецкого бизнеса в российскую экономику в 2018 году превысил €3 млрд, что является максимумом с 2008 года.
Объём инвестиций из ФРГ в Россию достиг максимума за 10 лет
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба внешнеторговой палаты со ссылкой на статистические данные Бундесбанка.

«Бундесбанк подвёл статистические результаты 2018 года и скорректировал оценку чистых прямых германских инвестиций в Россию более чем на €1 млрд», — указано в сообщении.

Отмечается, что в результате этот показатель составил €3,2 млрд. 

В пресс-службе организации добавили, что объём инвестиций немецких компаний в экономику России, «несмотря на западные санкции и российские контрсанкции», оказался «рекордным за всё время с финансового кризиса 2008 года».

В феврале министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Германия не заинтересована в санкциях против России.

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