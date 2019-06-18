В Кремле прокомментировали ситуацию с бедностью в России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает эмоциональными предположения о возможности социального взрыва в России из-за падения уровня жизни. По его словам, проблема снижения доходов населения в стране есть, но оценивать её гипертрофированно неверно.

«В плане наличия проблемы — безусловно, да. Об этом хорошо известно. Этого никто и не скрывает, но и гипертрофированно её оценивать тоже считаем неверным», — сказал он.

Песков отметил, что число людей, у которых сократились доходы, в последнее время выросло, при этом добавив, что в данном случае говорить о росте бедности в России нельзя.

Песков добавил, что президент России Владимир Путин считает первоочередной проблему наличия людей с доходами ниже прожиточного уровня. Как отметил пресс-секретарь российского президента, целью многих национальных проектов является решение данной проблемы.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что за чертой бедности в России находятся 12,5 миллиона человек. При этом он добавил, что предложения по борьбе с бедностью уже подготовлены.

По словам Кудрина, среди предложений — идея материнского капитала и пособия на первого ребёнка в семье.

Со своей стороны, вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности.