Голикова: около половины бедных в России являются семьями с детьми

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что семьи с детьми составляют примерно половину от числа бедных в стране.

«Наиболее бедными являются семьи с детьми или многодетные семьи, которых, к сожалению, в структуре у нас 51%», — цитирует её РИА Новости.

Соответствующее заявление она сделала во время выступления на круглом столе на тему «Дополнительные меры по повышению доходов московских семей».

Ранее Голикова в беседе с газетой «Известия» сообщила, что количество бедных в России составляет 12,9% от численности населения страны.

10 июня министр финансов России Антон Силуанов заявил, что негативное влияние на показатель реальных доходов населения оказывают рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике.