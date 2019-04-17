Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных
  • РИА Новости

«Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн человек живут так, как жить не должны», — цитирует РИА Новости Медведева.

При этом он отметил, что бедность, конечно, разная, «её причины у каждого свои».

«В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, искать свои методы работы», — подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев заявил, что подход к оценке уровня бедности может быть пересмотрен и приближен к мировым стандартам. Он отметил, что в оценке бедности в большей степени нужно исходить из расходов человека, а не доходов. По его словам, «это стараются делать во всём мире».

В феврале президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что около 19 млн россиян в настоящее время находятся за чертой бедности. Он отметил необходимость бороться с этим явлением.

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