Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, какие факторы оказывают негативное влияние на показатель реальных доходов населения.

Как сообщает РИА Новости, Силуанов объяснил это явление ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике.

«Несмотря на то что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы — расчёты по кредитам и досчёт на теневой сектор, — они тянут показатель реальных доходов вниз», — сказал он.

Соответствующее заявление Силуанов сделал во время выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Это увеличение расчётов по кредитам, которые ранее были взяты нашим населением. Это потребительские кредиты. И поскольку объём кредитов растёт — потребительских, ипотечных, — то и больше расход по уплате процентов и погашению основного тела кредита», — добавил он.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объяснила высокую закредитованность россиян их низким уровнем жизни.

3 июня газета «Известия» со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС писала, что за 2018 год примерно пятая часть граждан России (18,3%) заметили снижение размера заработной платы.