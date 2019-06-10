Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян

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Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, какие факторы оказывают негативное влияние на показатель реальных доходов населения.
Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Силуанов объяснил это явление ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике.

«Несмотря на то что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы — расчёты по кредитам и досчёт на теневой сектор, — они тянут показатель реальных доходов вниз», — сказал он.

Соответствующее заявление Силуанов сделал во время выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Это увеличение расчётов по кредитам, которые ранее были взяты нашим населением. Это потребительские кредиты. И поскольку объём кредитов растёт — потребительских, ипотечных, — то и больше расход по уплате процентов и погашению основного тела кредита», — добавил он.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объяснила высокую закредитованность россиян их низким уровнем жизни.

3 июня газета «Известия» со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС писала, что за 2018 год примерно пятая часть граждан России (18,3%) заметили снижение размера заработной платы.

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