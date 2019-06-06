В ЦБ закредитованность россиян объяснили низким уровнем жизни

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объяснила высокую закредитованность россиян их низким уровнем жизни.
В ЦБ закредитованность россиян объяснили низким уровнем жизни
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

Данное заявление она сделала на сессии по макроэкономике в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как сообщает телеканал, глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе дискуссии заявил, что существенный рост потребительского кредитования несёт основные риски вхождения российской экономики в рецессию.

«Моё мнение заключается в том, что наивысший риск рецессии в России в ближайшие годы мы можем получить именно из-за проблемы пузыря в потребительском кредитовании», — сказал Орешкин.

Глава Центробанка в ответ на это возразила, что закредитованность россиян — это не пузырь, а результат их низкого уровня жизни. По её словам, ЦБ пытается охладить темпы роста потребительского кредитования, но в настоящий момент оно не несёт никаких рисков финансовой нестабильности.

Ранее «Известия» сообщили, что в январе — марте 2019 года количество долгов россиян с просрочкой более трёх месяцев достигло 13,3 млн, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

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