В ЦБ закредитованность россиян объяснили низким уровнем жизни

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объяснила высокую закредитованность россиян их низким уровнем жизни.

Об этом сообщает НТВ.

Данное заявление она сделала на сессии по макроэкономике в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как сообщает телеканал, глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе дискуссии заявил, что существенный рост потребительского кредитования несёт основные риски вхождения российской экономики в рецессию.

«Моё мнение заключается в том, что наивысший риск рецессии в России в ближайшие годы мы можем получить именно из-за проблемы пузыря в потребительском кредитовании», — сказал Орешкин.

Глава Центробанка в ответ на это возразила, что закредитованность россиян — это не пузырь, а результат их низкого уровня жизни. По её словам, ЦБ пытается охладить темпы роста потребительского кредитования, но в настоящий момент оно не несёт никаких рисков финансовой нестабильности.

Ранее «Известия» сообщили, что в январе — марте 2019 года количество долгов россиян с просрочкой более трёх месяцев достигло 13,3 млн, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018-го.