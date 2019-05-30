В ЦБ дали прогноз по долговой нагрузке россиян в 2019 году

Первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева дала прогноз относительно долговой нагрузки россиян в 2019 году.

Как сообщает РИА Новости, она отметила, что долговая нагрузка населения России в этом году может достичь пика 2014 года.

«Мы ожидаем, что в этом году он (показатель долговой нагрузки. — RT) уже достигнет пикового уровня 2014 года и, возможно, его превзойдёт, если не удастся переломить эту тенденцию к быстрому росту кредитования, если темпы останутся такими же, какими они были последние кварталы», — сказала она.

По её словам, основной вклад в данный показатель вносят необеспеченные потребительские кредиты.

Ранее «Известия» сообщили, что в январе — марте 2019 года количество долгов россиян с просрочкой более трёх месяцев достигло 13,3 млн, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018-го.