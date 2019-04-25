СМИ: Объём безнадёжных долгов россиян перед банками достиг 1,56 трлн рублей в I квартале
- РИА Новости
В денежном эквиваленте показатель увеличился с 1,52 трлн рублей до 1,56 трлн.
Доля безнадёжных долгов населения от всех выданных кредитов уменьшилась: в количественном выражении — на 0,5 п. п., в денежном — на 1,9 п. п. (до 12,9% и 9,8% соответственно).
В марте ЦБ отметил рост объёмов кредитования граждан в России.
NashGorod.ru передавал, что жители Тюменской области взяли наличных кредитов почти на 12 млрд рублей в I квартале.