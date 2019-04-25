СМИ: Объём безнадёжных долгов россиян перед банками достиг 1,56 трлн рублей в I квартале

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В январе — марте 2019 года количество долгов россиян с просрочкой более трёх месяцев достигло 13,3 млн, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро (ОКБ).
СМИ: Объём безнадёжных долгов россиян перед банками достиг 1,56 трлн рублей в I квартале
  • РИА Новости

В денежном эквиваленте показатель увеличился с 1,52 трлн рублей до 1,56 трлн.

Доля безнадёжных долгов населения от всех выданных кредитов уменьшилась: в количественном выражении — на 0,5 п. п., в денежном — на 1,9 п. п. (до 12,9% и 9,8% соответственно).

В марте ЦБ отметил рост объёмов кредитования граждан в России.

NashGorod.ru передавал, что жители Тюменской области взяли наличных кредитов почти на 12 млрд рублей в I квартале.

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