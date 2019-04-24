Жители Тюменской области взяли наличных кредитов почти на 12 млрд рублей в I квартале

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Объединённое кредитное бюро рассказало о кредитах, которые жители Тюменской области брали в I квартале 2019 года. Об этом сообщает NashGorod.ru.
Жители Тюменской области взяли наличных кредитов почти на 12 млрд рублей в I квартале
  • РИА Новости

По оценке экспертов, наибольший рост по сумме выданных средств отмечен в секторе наличных кредитов. За три месяца тюменцы заняли в банках почти 12 млрд рублей, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Средний чек по кредитам наличными достиг 270 тыс. рублей (+12%).

Также увеличились суммы, потраченные по кредитным картам. Год назад жители региона тратили по ним 2,1 млрд рублей, а в I квартале 2019-го — 2,8 млрд рублей. Сумма среднего чека — 74 тыс. рублей (+8%).

Автомобильные и POS-кредиты показали рост на 9% и 7% соответственно.

Что касается ипотеки, то за первые три месяца 2019 года выдано кредитов на 6 млрд рублей против 7 млрд годом ранее.

Всего, по данным ОКБ, в I квартале тюменцы оформили 107 тыс. кредитов почти на 23 млрд рублей.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области рассказали об увеличении объёмов кредитования населения.

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