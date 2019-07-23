«Поможет привлечь дополнительные средства»: в Госдуму внесён законопроект о продаже пива на стадионах

Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищёв внесли законопроект о разрешении розничной продажи пива на стадионах. Согласно их предложению, алкогольный напиток предлагается реализовывать в специально отведённых местах. По мнению авторов документа, принятие новой нормы позволит российским клубам зарабатывать больше денег и вкладывать их в развитие футбола. Впрочем, мнения экспертов по этому вопросу разделились.

«Нужно искать дополнительные источники дохода»

В Госдуму был внесён законопроект, который вновь разрешит продажу пива на стадионах. Документ появился на сайте нижней палаты парламента днём в понедельник.

В пояснительной записке к нему авторы — депутаты ГД Игорь Лебедев и Дмитрий Свищёв — отмечают, что распитие пива на стадионах разрешено во многих странах мира и является неотъемлемой частью футбола.

«Производители пива охотно сотрудничают с футбольными клубами и вкладывают в развитие футбола значительные денежные средства, полученные также и в результате разрешённой торговли на стадионах во время матчей», — говорится в документе.

При этом депутаты подчёркивают, что пиво должно реализовываться в специально отведённых для этого местах.

«С целью максимального исключения нарушений общественного порядка законопроект предусматривает возможность реализации и употребления пива во время футбольных матчей исключительно в организованных в спортивных сооружениях местах общественного питания», — отмечают авторы.

Наконец, они указывают на то, что во время проведения чемпионата мира продажа пива на стадионах была разрешена, и эта практика была признана достаточно успешной.

«Время показало, что страхи по поводу употребления пива во время футбольных матчей значительно преувеличены. Несмотря на разрешение употребления, реализации и рекламы пива на футбольных матчах 2014—2018 годов, в том числе теле- и видеорекламы пива во время трансляции футбольных матчей, в России наблюдается устойчивая тенденция по сокращению употребления пива, с одновременным ростом процента употребления слабоалкогольного и безалкогольного пива», — говорится в записке.

Один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв, в разговоре с журналистами пояснил смысл предложенной инициативы.

«Надо чётко сказать, что я сам алкоголь не употребляю, но сегодня возникло много противоречивых мнений, нужен или не нужен этот закон. Моё мнение такое: кто хочет смотреть футбол в состоянии алкогольного опьянения, тому не помешают запреты, они найдут возможность. Вопрос в том, что если данный законопроект будет принят, это поможет клубам привлекать дополнительные источники финансирования», — приводит слова Свищёва «Р-Спорт».

При этом депутат ещё раз подчеркнул, что полученные средства клубы смогут направить в том числе на детский футбол.

«Эти внебюджетные источники помогут развивать клубы. Очень надеемся, что закон будет принят, учитывая непростую финансовую ситуацию, которая может продлиться не один год, нужно искать дополнительные источники дохода. Данная мера поможет эту дыру закрыть», — добавил Свищёв.

Что же касается возможных сроков принятия закона, то депутат подчеркнул, что в текущую сессию Госдума не успеет это сделать. По его словам, для начала нужно дождаться отзыва правительства на законопроект.

«Это обернётся катастрофой для общества»

Впрочем, идею депутатов о продаже пива на стадионах уже восприняли в штыки некоторые эксперты, считающие что реализация напитка на стадионах лишь увеличит алкоголизацию населения.

«Я отношусь к этой инициативе как к социальному свинству, я бы так это назвал. «Кощунственно» — я бы так охарактеризовал эту инициативу в данном формате. Мы таким законопроектом пилим сук, на котором сидим, под названием «Демография, рождаемость, сокращение потребления алкоголя». Это обернётся катастрофой для общества», — заявил член комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

В свою очередь, директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава РФ Татьяна Клименко выразила опасение, что принятие такого законопроекта сведёт на нет все усилия по снижению употребления алкоголя в стране.

«Меня всегда удивляет: почему на стадионах? На стадионах огромная скученность эмоционально заряженных молодых людей. И если сейчас они будут в таком эмоционально приподнятом состоянии или, наоборот, эмоционально подавленном в результате проигрыша своей команды употреблять даже пиво, мы увеличиваем вероятность возникновения самых разных проблемных ситуаций на стадионе и во время матча, и после его окончания», — отметила Клименко.

Пиво и российский футбол: история вопроса

Впрочем, вопрос продажи пива на стадионах действительно является одним из самых дискуссионных в российском футболе. До 2005-го на аренах можно было спокойно приобрести пенный напиток, а пивные компании являлись спонсорами как РФС, так и крупнейших российских клубов.

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Но с 1 января 2005 года был принят законопроект о запрете на рекламу пива, на реализацию и употребление пива на стадионах и рядом со стадионами. Одной из причин стали печально известные события на Манежной площади, когда болельщики устроили массовые беспорядки после поражения сборной России в мачте с Японией на чемпионате мира по футболу.

Впрочем, на время проведения ЧМ в России в 2018 году было принято несколько федеральных законов, позволяющих обойти эти ограничения, и пиво спокойно продавалось на всех аренах, принимавших мундиаль. Но после окончания турнира прежние ограничения вновь вступили в силу.

При этом ещё в 2011-м занимавший тогда пост президента РФС Сергей Фурсенко отмечал, что намерен сделать всё, чтобы на стадионах продавался пенный напиток.

«Реклама пива должна быть на стадионах, потому что в современном футболе не так легко найти хороших спонсоров, а пивоваренные компании являются инвестором в футбол во всём мире. Мы, скорее всего, будем лоббировать в Думе закон о возможности продажи пива на стадионе. Потому что в той же Англии прибыль от продажи пива за матч приравнивается к £1 млн. Получается, наши клубы могут получить от $5 млн до $15 млн добавки в бюджет. И ещё отдельно подчеркну, что социологи давно доказали: реклама пива никак не влияет на увеличение потребления алкоголя», — подчёркивал функционер.

Подобную точку зрения высказывал и президент РПЛ Сергей Прядкин.

«Я обеими руками за пиво. Его отсутствие на стадионах не решает никаких проблем безопасности. В конце концов, никто и ничто не мешает людям перед походом на футбол выпить дома, на улице или ещё где — и не пива, а водки», — объяснял Прядкин.

А в прошлом году после окончания чемпионата мира функционер признавался, что лига по-прежнему заинтересована в сотрудничестве с пивными брендами, поскольку это станет дополнительным источником дохода для клубов.

Наконец, новый президент РФС Александр Дюков недавно заявил, что тоже не видит в продаже пива на стадионах никаких проблем.

«В этом, скорее, будет больше пользы для российского футбола, так как это важный источник дохода как для лиг, так и для клубов. Есть ряд инициативных групп, которые работают над тем, чтобы получить законодательное разрешение. Мне кажется, это одно из решений реализации программы наследия чемпионата мира. Мы хотим, чтобы стадионы стали центрами притяжения», — цитирует Дюкова «Чемпионат».