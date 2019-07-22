В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах

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Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищёв внесли законопроект, который разрешит розничную продажу пива на стадионах при условии заключения договора между ИП и организаторами соревнований.
В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах
  • ©Friso Gentsch/dpa
  • globallookpress.com

Документ опубликован на официальном сайте Госдумы.

При этом в пояснительной записке указано, что на стадионе употребление пива будет возможно только в местах общественного питания.

Авторы законопроекта подчёркивают, что с продажей напитка клубы смогут увеличить объём средств, который впоследствии будет направлен на развитие футбола в стране.

Ранее бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал возможное возобновление продаж пива на футбольных стадионах.

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