В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах
- ©Friso Gentsch/dpa
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Документ опубликован на официальном сайте Госдумы.
При этом в пояснительной записке указано, что на стадионе употребление пива будет возможно только в местах общественного питания.
Авторы законопроекта подчёркивают, что с продажей напитка клубы смогут увеличить объём средств, который впоследствии будет направлен на развитие футбола в стране.
Ранее бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал возможное возобновление продаж пива на футбольных стадионах.