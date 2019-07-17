Аршавин: футбол и пиво всегда рядом

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал возможное возобновление продаж пива на футбольных стадионах.

«Алкогольные напитки — нормальное явление. И для Англии, и для других стран. Болельщики перед матчем идут в паб, где выпивают не одну пинту. Футбол и пиво всегда рядом», — приводит слова Аршавина Sport24.

Он отметил, что сложно однозначно сказать, насколько подобное явление хорошее или плохое.

«Если болельщику нужен дополнительный допинг, то пусть пьёт пиво. И своими эмоциями заряжает команду», — добавил футболист.

Ранее сообщалось, что РФС выступает за разрешение продажи пива на стадионах РПЛ.