Аршавин: футбол и пиво всегда рядом
- @zenit_spb
«Алкогольные напитки — нормальное явление. И для Англии, и для других стран. Болельщики перед матчем идут в паб, где выпивают не одну пинту. Футбол и пиво всегда рядом», — приводит слова Аршавина Sport24.
Он отметил, что сложно однозначно сказать, насколько подобное явление хорошее или плохое.
«Если болельщику нужен дополнительный допинг, то пусть пьёт пиво. И своими эмоциями заряжает команду», — добавил футболист.
Ранее сообщалось, что РФС выступает за разрешение продажи пива на стадионах РПЛ.