В МВД сообщили о росте числа нарушений запрета на курение в аэропортах

Замглавы МВД России Михаил Ваничкин заявил о резком росте количества нарушений антитабачного закона на территории аэропортов страны в прошлом году.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным МВД, в 2018 году было оформлено более 28 тыс. протоколов нарушений антитабачного закона.

«Сотрудниками органов внутренних дел на железнодорожном, воздушном и водном транспорте ведётся планомерная работа по противодействию нарушениям установленного федеральным законом запрета курения табака», — заявил Ваничкин.

В марте министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что в 2018 году сотрудники полиции составили около 470 тыс. протоколов по фактам курения граждан в общественных местах.