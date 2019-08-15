В МВД сообщили о росте числа нарушений запрета на курение в аэропортах

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Замглавы МВД России Михаил Ваничкин заявил о резком росте количества нарушений антитабачного закона на территории аэропортов страны в прошлом году.
В МВД сообщили о росте числа нарушений запрета на курение в аэропортах
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Об этом сообщает ТАСС. 

Согласно данным МВД, в 2018 году было оформлено более 28 тыс. протоколов нарушений антитабачного закона.

«Сотрудниками органов внутренних дел на железнодорожном, воздушном и водном транспорте ведётся планомерная работа по противодействию нарушениям установленного федеральным законом запрета курения табака», — заявил Ваничкин.

В марте министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что в 2018 году сотрудники полиции составили около 470 тыс. протоколов по фактам курения граждан в общественных местах.

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