В России штрафы за курение в 2018 году составили 223 млн рублей
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«Кроме того, органами внутренних дел выявлено свыше 800 преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом табачной продукции. Их количество возросло практически в полтора раза», — заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
В сентябре ВашГород.ру сообщал, что с начала 2018 года в Новокузнецке составлено более 800 протоколов за нарушения антитабачного закона.