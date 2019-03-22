В России штрафы за курение в 2018 году составили 223 млн рублей

В России в 2018 году сотрудники полиции составили около 470 тыс. протоколов по фактам курения граждан в общественных местах. Общая сумма наложенных за эти нарушения штрафов составила порядка 223 млн рублей.

«Кроме того, органами внутренних дел выявлено свыше 800 преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом табачной продукции. Их количество возросло практически в полтора раза», — заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

В сентябре ВашГород.ру сообщал, что с начала 2018 года в Новокузнецке составлено более 800 протоколов за нарушения антитабачного закона.