В Кремле прокомментировали запрет курения на балконах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение запрета курить на балконах жилых домов. По его словам, в Кремле поддерживают любые меры, которые помогают спасти жизни.
В Кремле прокомментировали запрет курения на балконах
  • Reuters

«В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия, общественный резонанс, поэтому любая спасённая жизнь оправдывает подобные решения», — цитирует Пескова Интерфакс.

Он подчеркнул, что это необходимо для обеспечения противопожарной безопасности.

Говоря о позиции главы государства по поводу курения, Песков напомнил, что Владимир Путин выступает за здоровый образ жизни, а среди его коллег осталось мало курильщиков.

Запрет курения на балконах и лоджиях вводится в России с 1 октября.

В МЧС рассказали, что если из-за курения возникнет пожар, то виновному грозит штраф до 5 тыс. рублей или уголовное наказание.

Исполнительный директор общероссийского движения «За права курильщиков» Андрей Лоскутов в беседе с Nation News оценил запрет.

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