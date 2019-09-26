В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах
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По данным министерства, кабмин одобрил ряд требований по обеспечению пожарной безопасности. Правовой акт запрещает использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц.
«Таким образом, граждане не в праве жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже, в принципе, курить», — указано в сообщении.
При этом за нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность, в том числе предупреждения и «штрафы для физических лиц в размере до трёх тыс. рублей либо до пяти тыс. рублей, если в результате нарушений правил возник пожар».
«К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара. Кроме того, курение может привести и к уголовно-правовому наказанию, если из-за брошенного окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир», — заявили в ведомстве.
В МЧС добавили, что, согласно данным статистики, причиной 60% случаев пожаров на балконах является неосторожность при курении.
Ранее в министерстве сообщили, что запрет на курение на балконах вступит в силу с 1 октября.