В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах

В случае возникновения пожара из-за курения на балконе виновному в этом гражданину может грозить штраф в размере до 5 тыс. рублей или уголовное наказание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным министерства, кабмин одобрил ряд требований по обеспечению пожарной безопасности. Правовой акт запрещает использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц.

«Таким образом, граждане не в праве жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже, в принципе, курить», — указано в сообщении.

При этом за нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность, в том числе предупреждения и «штрафы для физических лиц в размере до трёх тыс. рублей либо до пяти тыс. рублей, если в результате нарушений правил возник пожар».

«К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара. Кроме того, курение может привести и к уголовно-правовому наказанию, если из-за брошенного окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир», — заявили в ведомстве.

В МЧС добавили, что, согласно данным статистики, причиной 60% случаев пожаров на балконах является неосторожность при курении.

Ранее в министерстве сообщили, что запрет на курение на балконах вступит в силу с 1 октября.