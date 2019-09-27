Шнуров в стихах оценил запрет курения на балконах

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал решение запретить жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и курить.

Как заявили в МЧС России, запрет начнёт действовать с 1 октября.

«В нашем городском посёлке жизнь течёт на лоджиях», — написал Шнуров. По его словам, именно здесь мужчины курят, едят шашлык и проводят время со своими женщинами.

«Нет другой тут развлекухи! Как провесть нам свой досуг?» — говорится в стихотворении.

Ранее в МЧС России рассказали, что если из-за курения на балконе возникнет пожар, то виновному в этом может грозить штраф в размере до 5 тыс. рублей или уголовное наказание.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Осадчий в беседе с Inforeactor прокомментировал решение правительства России утвердить запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.