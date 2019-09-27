Шнуров в стихах оценил запрет курения на балконах
- РИА Новости
Как заявили в МЧС России, запрет начнёт действовать с 1 октября.
«В нашем городском посёлке жизнь течёт на лоджиях», — написал Шнуров. По его словам, именно здесь мужчины курят, едят шашлык и проводят время со своими женщинами.
«Нет другой тут развлекухи! Как провесть нам свой досуг?» — говорится в стихотворении.
Ранее в МЧС России рассказали, что если из-за курения на балконе возникнет пожар, то виновному в этом может грозить штраф в размере до 5 тыс. рублей или уголовное наказание.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Осадчий в беседе с Inforeactor прокомментировал решение правительства России утвердить запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.