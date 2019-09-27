В МЧС объяснили необходимость запрета курения на балконах

В МЧС России заявили, что изменения в правилах противопожарного режима, в частности запрет курения на балконах, направлены на повышение культуры безопасности, а также на сокращение количества жертв и пострадавших при пожарах.

«После принятия данных поправок, если загорелся нижний этаж в случае неосторожного действия, будет повод и основание выявить виновного», — цитирует пресс-служба ведомства директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.

По его словам, норма о запрете направлена прежде всего «не на борьбу с курильщиками, а функционально рассчитана на повышение культуры безопасности».

Отмечается, что в прошлом году свыше 2 тыс. пожаров произошло на балконах.

«Данная цифра возросла вдвое по сравнению с 2016 годом. Причина пожаров на балконах в 60% случаев — неосторожность при курении», — заявили в МЧС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение запрета курить на балконах жилых домов. По его словам, в Кремле поддерживают любые меры, которые помогают спасти жизни.

Исполнительный директор общероссийского движения «За права курильщиков» Андрей Лоскутов в беседе с Nation News оценил данный запрет.

Поправки также прокомментировал член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Осадчий. В беседе с Inforeactor он заявил, что сами ограничения по курению — это хорошая новость.