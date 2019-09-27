В МЧС объяснили необходимость запрета курения на балконах

Короткая ссылка
В МЧС России заявили, что изменения в правилах противопожарного режима, в частности запрет курения на балконах, направлены на повышение культуры безопасности, а также на сокращение количества жертв и пострадавших при пожарах.
В МЧС объяснили необходимость запрета курения на балконах
  • © Serguei Fomine/Russian Look
  • globallookpress.com

«После принятия данных поправок, если загорелся нижний этаж в случае неосторожного действия, будет повод и основание выявить виновного», — цитирует пресс-служба ведомства директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.

По его словам, норма о запрете направлена прежде всего «не на борьбу с курильщиками, а функционально рассчитана на повышение культуры безопасности».

Отмечается, что в прошлом году свыше 2 тыс. пожаров произошло на балконах.

«Данная цифра возросла вдвое по сравнению с 2016 годом. Причина пожаров на балконах в 60% случаев — неосторожность при курении», — заявили в МЧС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение запрета курить на балконах жилых домов. По его словам, в Кремле поддерживают любые меры, которые помогают спасти жизни.

Исполнительный директор общероссийского движения «За права курильщиков» Андрей Лоскутов в беседе с Nation News оценил данный запрет.

Поправки также прокомментировал член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Осадчий. В беседе с Inforeactor он заявил, что сами ограничения по курению — это хорошая новость.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить