МЧС: новые правила не запрещают курить на балконах

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Постановление кабмина, вносящее изменения в правила противопожарного режима, не подразумевает введение запрета на курение на балконах квартир жилых домов. 
МЧС: новые правила не запрещают курить на балконах
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — заявили в ведомстве.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС, спасательное ведомство начинает всероссийскую акцию «Не допусти открытый огонь на балконе!» для привлечения внимания населения к «такой серьёзной проблеме». 

Ранее в МЧС России подтвердили, что с 1 октября начнёт действовать запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.

Также в ведомстве сообщили, что изменения в правилах противопожарного режима направлены на повышение культуры безопасности, а также на сокращение количества жертв и пострадавших при пожарах.

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