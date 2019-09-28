МЧС: новые правила не запрещают курить на балконах
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — заявили в ведомстве.
Как информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС, спасательное ведомство начинает всероссийскую акцию «Не допусти открытый огонь на балконе!» для привлечения внимания населения к «такой серьёзной проблеме».
Ранее в МЧС России подтвердили, что с 1 октября начнёт действовать запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Также в ведомстве сообщили, что изменения в правилах противопожарного режима направлены на повышение культуры безопасности, а также на сокращение количества жертв и пострадавших при пожарах.