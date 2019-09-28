МЧС: новые правила не запрещают курить на балконах

Постановление кабмина, вносящее изменения в правила противопожарного режима, не подразумевает введение запрета на курение на балконах квартир жилых домов.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — заявили в ведомстве.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС, спасательное ведомство начинает всероссийскую акцию «Не допусти открытый огонь на балконе!» для привлечения внимания населения к «такой серьёзной проблеме».

Ранее в МЧС России подтвердили, что с 1 октября начнёт действовать запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.

Также в ведомстве сообщили, что изменения в правилах противопожарного режима направлены на повышение культуры безопасности, а также на сокращение количества жертв и пострадавших при пожарах.