Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах
- РИА Новости
«Я понимаю, шашлыки на балконах нельзя жарить. Это открытый огонь. Но курение на балконах… Всё равно выполнять никто не будет», — заявил он.
Со своей стороны, депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что это просто правила пожарной безопасности.
«У нас много пожаров происходит из-за нерадивых курильщиков, которые бросают окурки, и те залетают на балконы», — пояснил он.
Ранее в МЧС объяснили необходимость запрета курения на балконах.