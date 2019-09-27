Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах

Актёр Никита Джигурда в беседе с телеканалом «360» прокомментировал введение запрета курить на балконах жилых домов.

«Я понимаю, шашлыки на балконах нельзя жарить. Это открытый огонь. Но курение на балконах… Всё равно выполнять никто не будет», — заявил он.

Со своей стороны, депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что это просто правила пожарной безопасности.

«У нас много пожаров происходит из-за нерадивых курильщиков, которые бросают окурки, и те залетают на балконы», — пояснил он.

Ранее в МЧС объяснили необходимость запрета курения на балконах.