Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах

Короткая ссылка
Актёр Никита Джигурда в беседе с телеканалом «360» прокомментировал введение запрета курить на балконах жилых домов.
Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах
  • РИА Новости

«Я понимаю, шашлыки на балконах нельзя жарить. Это открытый огонь. Но курение на балконах… Всё равно выполнять никто не будет», — заявил он.

Со своей стороны, депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что это просто правила пожарной безопасности.

«У нас много пожаров происходит из-за нерадивых курильщиков, которые бросают окурки, и те залетают на балконы», — пояснил он.

Ранее в МЧС объяснили необходимость запрета курения на балконах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить