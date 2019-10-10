В Госдуме прокомментировали идею наказывать родителей курящих детей

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал RT сообщение МВД России о том, что родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.

«Конечно, нам необходимо влиять на нерадивых родителей, которые позволяют своим детям курить. Другое дело, если они не знают. В таком случае их надо ставить в известность. Для повышения ответственного отношения родителей к здоровью своих детей это важная мера. Действенным фактором может быть и предупреждение, чтобы родители обратили внимание на проблемы ребёнка. Шаги должны быть аккуратными и осторожными. Но ответственность повышать необходимо», — считает депутат.

По словам Говорина, также нужно проводить работу, направленную на широкое информирование о вреде курения.

«Можно проводить специальные уроки в школах, реализовывать программы по здоровому образу жизни. Это должна быть тонкая работа. Меры широкой осведомлённости и информированности будут очень эффективными», — сказал он.

Ранее в МВД России сообщили, что родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.

Отмечается, что в российском правительстве обсуждают возможность введения административного наказания в виде предупреждения, штрафа или ареста на несколько суток для родителей курящих несовершеннолетних.