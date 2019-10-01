Минздрав заявил об отсутствии влияния антитабачной кампании на женщин

Замдиректора по научной и аналитической работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России Анна Концевая рассказала о влиянии антитабачной кампании в России на число курящих.

Она отметила, что в России «действительно, очень хорошее антитабачное законодательство», которое, по её словам, «на мировом уровне приводят в пример как одну из лучших практик».

«Но оно работает для мужчин, но не работает у женщин. Курение у мужчин сокращается, это доказано, а курение у женщин растёт», — цитирует Интерфакс Концевую.

Ранее в Госдуме предложили установить единую минимальную цену на табачные изделия.

Исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов прокомментировал RT это предложение.