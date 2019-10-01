Минздрав заявил об отсутствии влияния антитабачной кампании на женщин

Короткая ссылка
Замдиректора по научной и аналитической работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России Анна Концевая рассказала о влиянии антитабачной кампании в России на число курящих.
Минздрав заявил об отсутствии влияния антитабачной кампании на женщин
  • Pixabay

Она отметила, что в России «действительно, очень хорошее антитабачное законодательство», которое, по её словам, «на мировом уровне приводят в пример как одну из лучших практик».

«Но оно работает для мужчин, но не работает у женщин. Курение у мужчин сокращается, это доказано, а курение у женщин растёт», — цитирует Интерфакс Концевую.

Ранее в Госдуме предложили установить единую минимальную цену на табачные изделия

Исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов прокомментировал RT это предложение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить