Эксперт оценил идею установить единую минимальную цену на сигареты

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов прокомментировал RT предложение первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова установить единую минимальную цену на табачные изделия.
Эксперт оценил идею установить единую минимальную цену на сигареты
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Сначала надо отметить, что это предложение касается не столько прямых интересов курящего населения, это больше вопрос самой табакопроизводящей отрасли. Но, подходя к кассе, мы иногда не знаем историю происхождения продукта, за который мы заплатим свои деньги, хотелось бы их заплатить за честно выпущенный товар», — подчеркнул Лоскутов.

Он пояснил, что в этом отношении поддерживает идею парламентария.

«Вот тут как раз предложение депутата Катасонова выступает некоторым гарантом того, что мы за правильные деньги получим правильный товар», — заключил эксперт.

Ранее депутат Сергей Катасонов предложил установить единую минимальную цену на табачные изделия.

По его словам, 95% всех сигарет в настоящее время стоят не дешевле 90 рублей, поэтому, к примеру, можно было бы установить цену 85 рублей.

Как считает депутат, такая мера позволила бы пресечь ввоз контрафактной и контрабандной продукции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить