Эксперт оценил идею установить единую минимальную цену на сигареты
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- РИА Новости
«Сначала надо отметить, что это предложение касается не столько прямых интересов курящего населения, это больше вопрос самой табакопроизводящей отрасли. Но, подходя к кассе, мы иногда не знаем историю происхождения продукта, за который мы заплатим свои деньги, хотелось бы их заплатить за честно выпущенный товар», — подчеркнул Лоскутов.
Он пояснил, что в этом отношении поддерживает идею парламентария.
«Вот тут как раз предложение депутата Катасонова выступает некоторым гарантом того, что мы за правильные деньги получим правильный товар», — заключил эксперт.
Ранее депутат Сергей Катасонов предложил установить единую минимальную цену на табачные изделия.
По его словам, 95% всех сигарет в настоящее время стоят не дешевле 90 рублей, поэтому, к примеру, можно было бы установить цену 85 рублей.
Как считает депутат, такая мера позволила бы пресечь ввоз контрафактной и контрабандной продукции.