Эксперт оценил идею установить единую минимальную цену на сигареты

Исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов прокомментировал RT предложение первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова установить единую минимальную цену на табачные изделия.

«Сначала надо отметить, что это предложение касается не столько прямых интересов курящего населения, это больше вопрос самой табакопроизводящей отрасли. Но, подходя к кассе, мы иногда не знаем историю происхождения продукта, за который мы заплатим свои деньги, хотелось бы их заплатить за честно выпущенный товар», — подчеркнул Лоскутов.

Он пояснил, что в этом отношении поддерживает идею парламентария.

«Вот тут как раз предложение депутата Катасонова выступает некоторым гарантом того, что мы за правильные деньги получим правильный товар», — заключил эксперт.

Ранее депутат Сергей Катасонов предложил установить единую минимальную цену на табачные изделия.

По его словам, 95% всех сигарет в настоящее время стоят не дешевле 90 рублей, поэтому, к примеру, можно было бы установить цену 85 рублей.

Как считает депутат, такая мера позволила бы пресечь ввоз контрафактной и контрабандной продукции.