Росстат подсчитал траты россиян на алкоголь и табак

Короткая ссылка
Россияне в 2018 году в среднем тратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% общих потребительских расходов, следует из отчёта Росстата.
Росстат подсчитал траты россиян на алкоголь и табак
  • © pixabay.com

Как передаёт ТАСС со ссылкой на статистическое ведомство, больше всего на эти товары тратили жители Ямало-Ненецкого АО (5,7%), Еврейской автономной области (6%), Хакасии и Костромской области (по 4,3%).

Меньше всего — в Чечне (0,1%), Ингушетии (0,3%), Карачаево-Черкессии (1,2%), Дагестане и Тамбовской области (по 1,4%).

В Москве и Санкт-Петербурге траты составили 3,4% и 2,7% общих расходов соответственно.

Ранее «Известия» писали, что Министерство здравоохранения поддержало идею создания специализированных магазинов, которые будут продавать спиртную и табачную продукцию. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить