Росстат подсчитал траты россиян на алкоголь и табак

Россияне в 2018 году в среднем тратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% общих потребительских расходов, следует из отчёта Росстата.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на статистическое ведомство, больше всего на эти товары тратили жители Ямало-Ненецкого АО (5,7%), Еврейской автономной области (6%), Хакасии и Костромской области (по 4,3%).

Меньше всего — в Чечне (0,1%), Ингушетии (0,3%), Карачаево-Черкессии (1,2%), Дагестане и Тамбовской области (по 1,4%).

В Москве и Санкт-Петербурге траты составили 3,4% и 2,7% общих расходов соответственно.

Ранее «Известия» писали, что Министерство здравоохранения поддержало идею создания специализированных магазинов, которые будут продавать спиртную и табачную продукцию.