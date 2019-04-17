Стали известны самые курящие регионы России

Стали известны наиболее курящие регионы России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование Росстата.

Эксперты изучили данные о распространённости курения среди граждан 15 лет и старше по итогам 2018 года.

Ежедневно курят 22% населения страны, изредка — ещё 5,2%. Отказались от вредной привычки 10%. Более чем у половины россиян (62,8%) её никогда не было.

Самым курящим регионом назван Чукотский автономный округ, где каждый день курят 48% населения.

Второе место занимает Магаданская область (41%), третье — Еврейская автономная область (36%).

Меньше всего курильщиков оказалось в Чечне (2%), Ингушетии (5%) и Дагестане (9%).

Ранее ФАН сообщало, что россияне заплатили 74,3 млн рублей штрафов за курение в общественных местах в 2018 году.