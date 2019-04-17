Стали известны самые курящие регионы России

Короткая ссылка
Стали известны наиболее курящие регионы России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование Росстата.
Стали известны самые курящие регионы России
  • ©pixabay.com

Эксперты изучили данные о распространённости курения среди граждан 15 лет и старше по итогам 2018 года.

Ежедневно курят 22% населения страны, изредка — ещё 5,2%. Отказались от вредной привычки 10%. Более чем у половины россиян (62,8%) её никогда не было.

Самым курящим регионом назван Чукотский автономный округ, где каждый день курят 48% населения.

Второе место занимает Магаданская область (41%), третье — Еврейская автономная область (36%).

Меньше всего курильщиков оказалось в Чечне (2%), Ингушетии (5%) и Дагестане (9%).

Ранее ФАН сообщало, что россияне заплатили 74,3 млн рублей штрафов за курение в общественных местах в 2018 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить