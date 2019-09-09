В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
- Продажа сигарет. Архивное фото / © Алексей Мальгавко
- РИА Новости
«Должен быть определённый и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может», — сказал он.
По его словам, 95% всех сигарет в настоящее время не стоят дешевле 90 рублей, поэтому, к примеру, можно было бы установить цену 85 рублей.
Как считает депутат, такая мера позволила бы пресечь ввоз контрафактной и контрабандной продукции.
Катасонов считает, что минимальную цену на сигареты должен устанавливать не производитель, а государство.
«Законопроект, который мы внесём, будет фиксировать минимальную цену. Она будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться. Например, меняются ставка акциза, НДС — всё это будут заводить в формулу, и каждый год мы будем получать новую цену», — пояснил он.
Ранее в Минздраве в рамках предложений по борьбе с курением на работе выступили с инициативой размещать в местах общего пользования тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений.
В ведомстве считают, что такие меры смогут заменить перекуры, а также будут способствовать разрядке во время работы.
Согласно данным Росстата, россияне в 2018 году в среднем тратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% от общих потребительских расходов.
В марте интернет-издание «Сусанин» передавало, что в Удмуртии предложили запретить курить кальяны в общественных местах.