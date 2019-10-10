В Родительском комитете оценили идею наказывать родителей курящих детей

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT сообщение МВД России о том, что родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.

«Я категорически против того, чтобы подобного рода проблемы решались исключительно методом кнута, потому что корень зла кроется в том, что дети во внеурочное время не заняты, начинают курить, пить и впадать в игровую зависимость. Многие родители не могут из-за низкого материального состояния семьи обеспечить своих детей достойным уровнем развития и интересной жизнью, дети не имеют возможности ходить в кружки, предоставлены сами себе. И их неуёмная энергия начинает реализовываться со знаком минус, потому что не может реализоваться со знаком плюс», — считает она.

По словам Волынец, наказывать родителей за курение несовершеннолетних детей — неправильная мера.

Она также отметила, что родители сами с тревогой замечают, что дети подвержены пагубной привычке. Но в большинстве случаев дети скрывают курение от родственников.

«Если же родители узнают, то они растеряны и не понимают, что делать. Им нужна не административная ответственность, а поддержка, в том числе со стороны психологов и профильных специалистов. Они помогут избавиться от привычки и научат родителей выстраивать диалог с детьми», — заключила эксперт.

Ранее в МВД России сообщили, что родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.

В российском правительстве обсуждают возможность введения административного наказания в виде предупреждения, штрафа или ареста на несколько суток для родителей курящих несовершеннолетних.