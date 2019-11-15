Колониальные товары: тест RT о том, что завезли в Европу из Америки

15 ноября 1492 года итальянский мореплаватель Христофор Колумб в своём дневнике впервые упомянул табак. Вскоре европейцы начали культивировать растение, а уже к началу XVII века появились первые коммерческие плантации. Так курение табака распространилось по всему миру, вызывая зависимость и многочисленные заболевания. Какие вещи и растения привезли первопроходцы из Америки, а какие принадлежали Старому Свету изначально? Пройдите тест и проверьте, что вы об этом знаете.

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