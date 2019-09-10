Минздрав поручил проверить влияние электронных сигарет на здоровье

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что главному внештатному специалисту-терапевту Минздрава поручено изучить, как электронные сигареты влияют на здоровье.

«Главному терапевту Минздрава России направлено письмо с просьбой провести анализ возможной ассоциации электронных сигарет и тяжёлых заболеваний органов дыхания и подготовить соответствующие рекомендации», — цитирует ТАСС Салагая.

Также главному специалисту по патологической анатомии дано указание проанализировать случаи смерти от заболеваний лёгких в трудоспособном возрасте на предмет возможной связи с курением электронных сигарет.

В конце января Мосгордума приняла закон, запрещающий продажу лицам до 18 лет электронных сигарет и вейпов.

Документ устанавливает штрафы в размере до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к курению.

В настоящее время законодательное регулирование продажи устройств, имитирующих курение табака, на федеральном уровне отсутствует.

В ряде регионов есть законы, вводящие ограничения на продажу вейпов детям. Так, в апреле 2018 года такой документ приняли в Ямало-Ненецком автономном округе.