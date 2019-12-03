В Госдуме оценили эффективность штрафов за продажу снюсов

Депутат Госдумы, член центрального штаба ОНФ Наталья Костенко в беседе с НСН заявила, что штрафы за продажу снюсов есть, но они не работают.

«Что говорить об ужесточении штрафов, если мы не заставили работать закон, который уже есть. Наша задача — привлечь внимание и сделать так, чтобы закон заработал. Санкций на сегодняшний день достаточно. И мы хотим запретить употребление никотиносодержащих препаратов для несовершеннолетних. Там опасность очень серьёзная — в них в разы больше, чем в сигаретах и снюсах», — подчеркнула она.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой введения в России уголовного наказания для оптовых и розничных продавцов некоторых видов некурительного табака, а именно снюса и насвая.