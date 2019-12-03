В Госдуме оценили эффективность штрафов за продажу снюсов

Короткая ссылка
Депутат Госдумы, член центрального штаба ОНФ Наталья Костенко в беседе с НСН заявила, что штрафы за продажу снюсов есть, но они не работают.
В Госдуме оценили эффективность штрафов за продажу снюсов
  • Pixabay

«Что говорить об ужесточении штрафов, если мы не заставили работать закон, который уже есть. Наша задача — привлечь внимание и сделать так, чтобы закон заработал. Санкций на сегодняшний день достаточно. И мы хотим запретить употребление никотиносодержащих препаратов для несовершеннолетних. Там опасность очень серьёзная — в них в разы больше, чем в сигаретах и снюсах», — подчеркнула она.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой введения в России уголовного наказания для оптовых и розничных продавцов некоторых видов некурительного табака, а именно снюса и насвая. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить