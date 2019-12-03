За продажу снюса и насвая предложили ввести уголовное наказание

В России предложили ввести уголовное наказание для оптовых и розничных продавцов некоторых видов некурительного табака, а именно снюса и насвая. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Копия письма министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и министру просвещения Ольге Васильевой имеется в распоряжении RT.

Как сказано в тексте обращения, несмотря на то что в России действует административное наказание за продажу снюса и насвая (некурительных видов табака, предназначенных для сосания), за последние месяцы участились случаи отравления этими веществами.

Чернышов отметил, что известны смертельные случаи отравления подростков указанными видами табака.

«В России снюс стал нелегальным четыре года назад, штраф за его продажу составляет примерно 60 тыс. рублей... Ни на одной банке снюса не написано, какое огромное количество вредных веществ содержится внутри… То же самое касается другого вредного вещества — насвая, жевательного табака, который впитывается через слизистую и вызывает сильную зависимость», — пояснил в письме Чернышов.

По мнению депутата, необходимо установить запрет на рекламу подобных смесей, а также ввести уголовную ответственность для физических и юридических лиц за продажу снюса и насвая.

Кроме того, он предлагает ввести в школах специальные профилактические уроки, на которых бы рассказывали о вреде бестабачных никотиновых смесей.

«Только так мы сможем избежать угрозы тотального распространения отравы, от которой в первую очередь страдают дети в силу своего незнания», — считает парламентарий.

Согласно Административному кодексу, в настоящее время в России за продажу снюса и насвая для граждан предусмотрен штраф до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — до 12 тыс. рублей, для юридических лиц — до 60 тыс. рублей.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении в стране антитабачной концепции, которая предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения до 21% к 2035 году.