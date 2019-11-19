В Минздраве заявили о начале исследований «медицинской» марихуаны

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил о начале поиска в стране конопли, которая при медицинском использовании не вызывала бы тяжёлые психозы и другие побочные эффекты.

«Сейчас проводятся достаточно серьёзные исследования по медицинскому использованию конопли и поиск тех вариантов каннабиноидов, которые не вызывают вот этих побочных эффектов. Эти исследования в самом начале, мы не знаем, чем эти исследования закончатся, поэтому говорить о том, чтобы мы использовали коноплю в медицинских целях, тоже не приходится», — цитирует РИА Новости Брюна.

По его словам, при курении табака психозы встречаются около одного раза на десятки миллионов случаев, в то время как при курении марихуаны они фиксируются в 1—3% случаев.

«Это очень большая цифра, и психозы тяжёлые, шизофреноподобные, которые плохо лечатся, по существу, инвалидизируют человека. Поэтому о какой бы то ни было легализации говорить не приходится», — пояснил он.

Также Брюн прокомментировал практику использования конопли США, Канадой и некоторыми европейскими странами в хосписах для облечения ухода больных из жизни, назвав её сомнительной, поскольку не исключено ускорение ею летального исхода.

Ранее стало известно, что на Украине подготовили законопроект о медицинской марихуане.