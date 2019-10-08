На Украине подготовили законопроект о медицинской марихуане

Депутат Верховной рады Евгения Кравчук заявила, что украинская партия «Слуга народа» подготовила законопроект о легализации медицинской марихуаны.

Об этом парламентарий рассказала изданию «Обозреватель».

«Коллеги из фракции обещали зарегистрировать законопроект, который будет регламентировать легализацию медицинской марихуаны», — отметила она.

Вместе с этим Кравчук подчеркнула, что документ уже готов, но ещё не зарегистрирован. По её словам, он может быть внесён в Раду в ближайшие месяцы.

Ранее новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что поддерживает легализацию проституции в стране.

30 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в ближайшие дни на рассмотрение Верховной рады будет подан законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.

В августе во время выступления на форуме в Стамбуле украинский президент Владимир Зеленский сообщил о намерении легализовать работу казино в пятизвёздочных отелях Украины.

Подробнее — в материале RT.