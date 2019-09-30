Гончарук рассказал о планах по легализации игорного бизнеса на Украине

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что в ближайшие дни на рассмотрение Верховной рады будет подан законопроект о легализации в стране игорного бизнеса, передаёт «Укринформ».

«Мы хотим, чтобы игровые автоматы исчезли с улиц, поэтому правительство разработало по поручению президента соответствующий законопроект. Вчера мы за него проголосовали, и в ближайшие дни — сегодня или завтра — он будет внесён в парламент. Цель этого законопроекта — убрать игровые залы и игровые автоматы с улиц», — сказал Гончарук.

По его словам, азартные игры будут проводиться только на территории отелей.

«Отдельно регулируется вопрос лотерей», — добавил он.

Премьер отметил, что легализация игорного бизнеса позволит увеличить государственный бюджет на 2—2,5 млрд гривен и не исключил её возможное положительное влияние на рост ВВП.

«Точные расчёты мы предоставим, когда будет понятна финальная версия законопроекта, ближе ко второму чтению мы поговорим о точных цифрах и экономическом эффекте», — заверил премьер.

Ранее правительство Украины одобрило ряд законопроектов, включая документ о легализации игорного бизнеса в стране.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить и внести в Раду до 1 октября соответствующий законопроект.