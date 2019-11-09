«Суды меня вымотали»: в Рязанской области 90-летнего профессора дважды осудили за растущую у него во дворе дикую коноплю

В Рязанской области 90-летнего профессора Николая Рябова, инвалида I группы, приговорили к условному сроку за хранение наркотиков. На участке рядом с дачей пенсионера росла дикая конопля. Николай Андреевич говорит, что никогда не распространял и не употреблял наркотики, но много лет назад использовал растение в качестве приманки на рыбалке. В 2018 году он уже проходил обвиняемым по уголовному делу о наркотиках — тогда профессора также приговорили к условному сроку.

Николаю Андреевичу Рябову 90 лет. Он преподавал философию в Московском государственном университете геодезии и картографии, а несколько лет назад вышел на пенсию. В летние месяцы мужчина уезжает из Москвы на дачу в рязанский посёлок Сараи. Недавно у Николая Андреевича возникли проблемы с законом из-за его хобби — рыбалки.

Во внутреннем дворике дачи Николая Андреевича росла дикая конопля. Он иногда смешивал её семена с геркулесовой кашей, чтобы использовать как приманку для рыбы. Сейчас, по словам пенсионера, он уже не рыбачит из-за проблем со здоровьем — у него I группа инвалидности.

«Я занимался рыбалкой лет 20—30 назад. И тогда использовал дикорастущую коноплю для наживки. Рыба хорошо клевала: карп, лещ, хищник. Много рыбы водилось в реке Паре, которая впадает в Оку. Это теперь рыбы всё меньше и меньше, потому что вода стала плохого качества, — а ведь раньше мы пили воду из этой реки», — рассказывает RT Николай Андреевич.

В 2018 году на дачу к пенсионеру пришли полицейские. По их словам, они узнали, что профессор «выращивает и хранит» растения, содержащие наркотические вещества. При обыске у него дома нашли пакеты с коноплёй, а во дворе — кусты. Пенсионер объяснил, что никаких наркотиков не производит и не хранит, но у следствия была другая версия.

«На протяжении многих лет активно употреблял наркотики и активно распространял среди населения», — вот так обо мне говорил следователь», — вспоминает Рябов.

В итоге профессору пришлось сдать анализы — наркотиков в организме мужчины не нашли. Тем не менее Рябову вынесли обвинительный приговор по ч. 2 ст. 228 («Незаконное хранение наркотических средств») и ч. 1 ст. 231 («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства») УК РФ. Его приговорили к двум годам и двум месяцам условно. В решении суда уточнялось, что действия Рябова рассматривались как преступления средней тяжести, поскольку были приняты во внимание «смягчающие обстоятельства».

«К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит активное способствование расследованию преступлений… признание вины, раскаяние в содеянном, пожилой возраст, то, что он (подсудимый) является инвалидом I группы, имеет награды за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., почётный работник высшего профессионального образования РФ, а также наличие психического расстройства в виде лёгкого когнитивного расстройства», — пояснялось в постановлении Сараевского районного суда.

Новое дело

Весной 2019 года, когда первая судимость Николая Андреевича была досрочно погашена, к нему снова пришла полиция. Как утверждает сам пенсионер, после первого суда часть конопли даже не изъяли, она так и оставалась в доме. На этот раз профессора обвинили в «приобретении и хранении наркотиков в крупном размере» — о «культивации» растения речи уже не шло.

1 ноября 2019 года Сараевский районный суд Рязанской области вынес Рябову очередной приговор: три года и восемь месяцев условно. Пенсионеру также предстоит на протяжении полугода регулярно отмечаться в уголовно-исправительной инспекции.

Адвокат Анастасия Барсукова, представлявшая интересы Николая Андреевича, сообщила RT, что у судьи не было цели лишать свободы пожилого мужчину. Она подчеркнула, что ни на одном из процессов её подзащитный не возражал против выдвигаемых в его адрес обвинений и раскаивался в содеянном.

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«На этапе следствия со стороны Рябова показания давали его коллеги, знакомые. На мужчину было дано множество положительных характеристик: от администрации, участкового, с бывшего места работы. Конечно, мужчине было очень тяжело морально», — сообщила юрист.

Николай Андреевич не знает, кто мог донести на него в полицию. По его словам, во время всех обысков сотрудников правоохранительных органов сопровождала некая местная жительница. Уже после вынесения ему второго приговора эта же женщина в компании полицейских повторно приходила к его дому в Сараях — соседи утверждают, что Николая Андреевича снова хотели забрать.

«Люди мне говорили, что эта женщина знала о моём доме, следила. Но я этого не знаю наверняка, доказательств у меня нет. Когда меня судили в первый раз, я спрашивал главного следователя, кто на меня донёс. Он ответил — официально, при всех, — что не имеет права говорить», — рассказал Рябов.

Он отмечает, что позднее полицейских, которые расследовали дело, якобы повысили в звании. На момент публикации материала RT не получил оперативного комментария УМВД России по Рязанской области на этот счёт.

«Преподавал всю жизнь»

90-летний профессор родом из посёлка Сараи Рязанской области. Он помнит времена, когда в колхозе, где работал в детстве, коноплёй засевали целые поля. Из неё делали ткань, потом шили одежду и мешки, делали конопляное масло.

«Это было самое вкусное масло. И это никакие не наркотики были, а просто масло», — вспоминает Николай Андреевич о проведённых в колхозе подростковых годах.

Окончив школу, Николай Андреевич ушёл в армию, где с отличием прошёл курс в танковой школе, а также двухгодичную партийную школу. После этого он поступил на философский факультет Московского государственного университета им. Ломоносова. И навсегда остался работать в научной сфере. Некоторое время Николай Андреевич проводил лекции в Московском планетарии, а после — работал в Московском государственном университете геодезии и картографии.

«Я всю свою жизнь преподавал, даже армия стала для меня в некотором смысле университетом», — говорит профессор.

За годы работы Николая Андреевича удостоили звания почётного работника высшего профессионального образования РФ, наградили благодарственным письмом президента и ректора Московского государственного университета геодезии и картографии.

Нужен отдых

Адвокат Анастасия Барсукова уточнила, что подавать апелляцию на решение суда пенсионер не собирается, поскольку «согласен с приговором». Николай Андреевич говорит, что просто не видит смысла обжаловать судебное решение.

«Я правду говорю. А апелляция — в чём она состоит? Здесь надо нанимать адвоката. Я не могу ему деньги платить — у меня их нет. Потому что уже предыдущие суды меня вымотали, и финансово тоже. Я ездил за свой счёт много раз в прошлом году в Москву, а через какое-то время ко мне приезжают, говорят: «Вы арестованы», — и надо опять срочно ехать в Рязанскую область», — пояснил Николай Андреевич.

Профессор признаётся, что судебные процессы его сильно утомили. На днях ему сделали очередную операцию — заново запрограммировали кардиостимулятор. Такое лечебное мероприятие надо проходить раз в год. Врачи настаивают, что Николаю Андреевичу необходимы отдых и спокойствие.

«Я просто хочу немножко отдохнуть. Со мной часто бывает такое, что я падаю и теряю сознание. Я уже устал. Такое со мной сделали, и поделать ничего нельзя. Мне сегодня, когда операцию делали, уже говорят: «Ты не вмешивайся, брось всё это, а то тебя замучают», — вздыхает пенсионер.