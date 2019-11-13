WADA сократит срок дисквалификации за наркотики

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Всемирным антидопинговым агентством (WADA) сокращён срок дисквалификации за употребление наркотических веществ.
WADA сократит срок дисквалификации за наркотики
  • РИА Новости

Как сообщает Cycling weekly, соответствующие изменения были внесены в новую редакцию Всемирного антидопингового кодекса, который вступит в силу 1 января 2020 года.

Отмечается, что теперь спортсмен, уличённый в применении наркотиков, будет отстранён лишь на три месяца, если сумеет доказать, что употреблял кокаин или марихуану не для улучшения своих спортивных результатов. Дисквалификация может быть сокращена до одного месяца, если спортсмен согласится пройти программу реабилитации.

В случае, если вещества принимались с целью улучшения результатов, срок отстранения составит два года.

В ныне действующей редакции кодекса за приём кокаина и марихуаны срок дисквалификации может составлять до четырёх лет.

Ранее сообщалось, что WADA утвердило изменения в антидопинговом кодексе.

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