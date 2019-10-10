Зеленский оценил возможность легализации марихуаны на Украине
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«Сейчас не идёт речь про легализацию каннабиса, но я знаю, что очень много людей хотят заниматься этим бизнесом на Украине. Но мы можем это рассматривать только после того, как мы будем знать, что мы действительно говорим о медицинской марихуане», — сказал он.
По мнению Зеленского, это очень острый вопрос. По его словам, у Украины очень много проблем.
Он также прокомментировал сообщения о том, что на Украине зарегистрирован законопроект о легализации марихуаны.
«Смотрите, я не видел зарегистрированного закона от партии «Слуга народа», — сказал он.
Зеленский также заявил, что сейчас не время для рассмотрения такого вопроса и «это не приоритет». По его мнению, необходимо оценить все возможные риски от принятия такого законопроекта и узнать мнение общества.
Ранее депутат Верховной рады Евгения Кравчук заявила, что украинская партия «Слуга народа» подготовила законопроект о легализации медицинской марихуаны.