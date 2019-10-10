Зеленский оценил возможность легализации марихуаны на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность легализации марихуаны в стране, заявив, что сейчас неподходящее время. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона, трансляцию которого ведёт телеканал «112 Украина».

«Сейчас не идёт речь про легализацию каннабиса, но я знаю, что очень много людей хотят заниматься этим бизнесом на Украине. Но мы можем это рассматривать только после того, как мы будем знать, что мы действительно говорим о медицинской марихуане», — сказал он.

По мнению Зеленского, это очень острый вопрос. По его словам, у Украины очень много проблем.

Он также прокомментировал сообщения о том, что на Украине зарегистрирован законопроект о легализации марихуаны.

«Смотрите, я не видел зарегистрированного закона от партии «Слуга народа», — сказал он.

Зеленский также заявил, что сейчас не время для рассмотрения такого вопроса и «это не приоритет». По его мнению, необходимо оценить все возможные риски от принятия такого законопроекта и узнать мнение общества.

Ранее депутат Верховной рады Евгения Кравчук заявила, что украинская партия «Слуга народа» подготовила законопроект о легализации медицинской марихуаны.