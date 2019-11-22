Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемую концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в России на период до 2035 года и дальнейшую перспективу», — указано в документе.
Согласно концепции, к 2025 году число курильщиков среди взрослого населения должно снизиться до 26%, к 2030-му — до 23,5%, к 2035-му — до 21%.
Вместе с тем розничная продажа сигарет и папирос на душу населения к 2035 году должна достичь показателя в 1 тыс. штук.
Ответственным за координацию работы по реализации концепции является Минздрав России.
14 октября глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что новый проект концепции осуществления госполитики противодействия потреблению табака внесён на рассмотрение в правительство.
Также она сообщила, что ведомство «разрабатывает новые предложения по защите россиян от воздействия табачного дыма».