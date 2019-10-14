Новую антитабачную концепцию внесли на согласование в кабмин

Глава Минздрава России Вероника Скворцова в своей статье на портале «Будущее России. Национальные проекты» сообщила, что новый проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака внесён на рассмотрение в правительство.

«Новый проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака внесён в правительство 10 октября, мы надеемся, что он будет утверждён», — написала Скворцова.

Она отметила, что в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» Минздрав «разрабатывает новые предложения по защите россиян от воздействия табачного дыма».

Ранее МВД подготовило предложение по размеру административного штрафа для родителей курящих несовершеннолетних. Предлагается установить штраф в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с Nation News прокомментировал предложение ведомства.